2024-04-30 16:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء الاتحادي محمد السوداني، يوم الثلاثاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على ضرورة اجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان "بمشاركة الجميع"، وذلك بعد زيارة مهمة لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني وبعد زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، اجتمع مع مفوضية الانتخابات وأكد على أهمية أن تجرى الانتخابات في كوردستان في ظلّ توافق سياسي، ومشاركة جميع المكونات المجتمعية من الأطياف العراقية في الإقليم، وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ هذا الاستحقاق.

وأستعرض السوداني، خلال الاجتماع أهمّ الإجراءات التي تمضي بها المفوضية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت الموافق 27 نيسان 2024، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، وعقد اجتماعات مع رئيسي الجمهورية والوزراء وجمع من قادة الاحزاب السياسية كما شارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أعلن يوم الاثنين 18 من شهر آذار/ مارس الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.

وفي وقت سابق، جدد الحزب الديمقراطي ، الالتزام بموقفه بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق الشعب الكوردي.

قرار الديمقراطي جاء عقب قرارات وصفت بالمثيرة للجدل للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط/ فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا" الخاصة بالأقليات، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.

وقال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو ضرب للشراكة والتعايش.