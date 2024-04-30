موسم الحصاد في ديالى يحقق مفاجئة غير متوقعة: تجاوزنا مرحلة "الاكتفاء الى الفائض"

2024-04-30 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة زراعة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، عن مفاجئة غير متوقعة مع بدء موسم الحصاد.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ديالى من المحافظات الأكثر تضررا بأزمة الجفاف والتي دفعت الى تقليص خطتها الزراعية بشكل عام لقرابة 50% خاصة لمحصول الحنطة من اجل تامين مياه كافية وإنقاذ المحاصيل من الهلاك في ظل محدودية الخزين المائي مع الربع الأخير من 2023".

وأضاف المندلاوي، انه "مع بداية موسم الشتاء وتعرض ديالى الى 4 موجات امطار غزيرة دفعت مئات المزارعين الى زراعة عشرات الالاف من الدوانم بالاعتماد على مياه الامطار والمياه المتدفقة في الجداول والمبازل بعد فيضانها في 11 مقاطعة زراعية تقريبا لنكتشف بعد اجراء إحصاء من خلال دوائر الزراعة مع بدء موسم الحصاد بان هناك اكثر من 245 الف دونم زرعت خارج الخطة الزراعية والتي هي بالأساس حددت ب219 الف دونم فقط لنصبح الان امام مفاجئة وهي زراعة اكثر من 464 الف دونم اغلبها من محصول الحنطة".

وأشار الى ان "كل التوقعات تشير الى ان ديالى مقبلة على انتاج اكثر من 300 الف طن من الحنطة اي تجاوزنا مرحلة الاكتفاء الى الفائض بما يؤمن حصص الطحين وفق مفردات البطاقة التموينية وهذه مفاجئة أخرى لم تكن متوقعة لكنها تظهر عناية من الله وما فعلته الامطار الأخيرة من احياء لمناطق زراعية مترامية خلال اشهر معدودة".

وكانت قيادة شرطة محافظة ديالى قد أعلنت، الاثنين (22 نيسان 2024)، اكمال محاور خطة امن الحصاد في 22 منطقة داخل المحافظة.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تأمين حقول الحنطة ودرء مخاطر استهدافها بالحرائق من قبل مجاميع ارهابية اولوية لقيادة الشرطة وبقية التشكيلات الاخرى من خلال خطة واسعة النطاق يتم من خلالها الاستنفار في مناطق الارياف لعدة اسابيع لتأمين الحصاد والتسويق".

وأضاف، ان "قيادته أكملت محاور خطة امن الحصاد وتحديد مسؤوليات التشكيلات الامنية والتي ستشمل 22 منطقة بمشاركة 5 عناوين امنية ومنها الطوارئ والدفاع المدني بالإضافة الى التشكيلات الأخرى كلا حسب المسؤولية الامنية".

وأشار الشمري الى ان "الخطة ستدعم عمليات الحصاد في اكثر من 240 الف دونم على الأقل من محاصيل الحنطة والشعير وتأمين مسارات تسويقها"، لافتا الى ان "هدف الخطة هو حماية ارزاق المواطنين".

من جانبه اكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، السبت (20 نيسان 2024)، وجود ثلاث خطوات لتأمين تسويق محصول الحنطة في العراق.

وقال الجبوري في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن "هناك اهتماما حكوميا مبكرا في ملف موسم حصاد الحنطة وتأمين منافذ التسويق في المحافظات خاصة مع قرارها الاخير باستلام كامل الإنتاج سواء ضمن الخطة وخارجه في اطار دعم اكبر للمزارعين واستثمار وفرة الإنتاج في تعزيز قدرات الخزين الاستراتيجي من الحبوب".

وأشار الى أنه "هناك 3 خطوات اتخذت فعليا لتأمين موسم تسويق الحنطة هي خطة واسعة للدفاع المدني للانتشار قرب حقول الحنطة تحسبا لأي طارئ والتدخل الفوري في اخماد الحرائق ان حصلت، فضلا عن خطة رديفة للقوات الامنية في المناطق التي تشهد نشاط لفلول (داعش)"، مبينا انه "ستكون متابعة على مدار الساعة للحاصدات وصولا الى التسويق بالتنسيق مع الأجهزة الامنية وفق مقتضيات الأوضاع مع متابعة المنافذ لمنع دخول أي حنطة مستوردة".

وأوضح أن" حرائق حقول الحنطة في المواسم الماضية تسببت بأضرار لعدد ليس بالقليل من المزارعين واغلبها بدافع إرهابي بسبب قرب المناطق المحررة، لكن بالمقابل اتخاذ سلسلة خطوات احترازية قلل الحرائق في الموسم الماضي بنسبة تصل الى 95% وهذا أمر إيجابي".

وأضاف الجبوري، أن" كل التوقعات تشير الى أن انتاج الحبوب في العراق سيكون بمستويات مطمئنة رغم تأثير الجفاف في مناطق واسعة وخفض الخطط في بداية الموسم"، مؤكدا أن "الدولة اتخذت كافة الإجراءات من اجل خلق مرونة في تسليم محصول الحنطة مع دفع المستحقات".