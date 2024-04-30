الاقتصاد الألماني يتجنب الركود

2024-04-30 16:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الألماني ، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد تجنب الركود مطلع العام الجاري.وأشار المكتب الى نمو طفيف في الاقتصاد الألماني بسبب الصادرات والاستثمار في قطاع الإنشاءات.وأضاف المكتب، أن الناتج المحلي ارتفع في الربع الأول من العام الى 0.2% مقارنة بالبيانات المعدلة عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة.