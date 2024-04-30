تعديل "إجباري" في تشكيلة الريال بمواجهة بايرن الليلة

2024-04-30 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

من المستبعد أن تختلف التشكيلة الأساسية لريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كثيرا عن التشكيلة التي لعبت قبل أسبوعين ضد مانشستر سيتي.

وسيضطر المدرب الإيطالي لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي إلى إجراء تغيير "إجباري" واحد في مركز الظهير الأيمن بسبب إيقاف داني كارفاخال لمباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الصفراء أمام مان سيتي.

ومن المتوقع أن يبدأ لوكاس فاسكيز لقاء البايرن الليلة بدلا من كارفاخال.

في المقابل، سيستعيد ريال مدريد خدمات أوريليان تشواميني والذي غاب عن مواجهة مان سيتي الأخيرة بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ولكن لم يتحدد بعد ما إن كان لاعب الوسط الفرنسي الدولي سيلعب أساسيا في لقاء اليوم.

وتوقعت صحيفة "آس" الإسبانية، أن يخوض ريال مدريد مباراة الليلة ضد بايرن ميونخ بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو أو تشواميني، روديغر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: كروس، كامافينغا أو تشواميني، فالفيردي، بيلينغهام.

خط الهجوم: رودريغو جويس، فينيسيوس جونيور.



