2024-04-30 16:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على 149 مطلوباً في الشهر الحالي، مبيناً أن أكثر من نصفهم متهم بالإرهاب وتجارة المخدرات. وقال الجهاز في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “مفارزنا تمكنت من القبض على 47 متهماً بالإرهاب و43 تاجراً بالمخدرات و59 مبتزاً إلكترونياً في مختلف محافظات البلاد”. وأضاف الجهاز في بيانه أن “ذلك […]

ظهرت المقالة بينهم العديد من الإرهابيين وتجّار المخدرات.. الأمن الوطني يعتقل 149 متهماً خلال نيسان أولاً على Eishan.