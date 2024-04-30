الأنواء: الحالة المطرية ستستمر لمدة 3 أيام

2024-04-30 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، أن الحالة المطرية الحالية ستستمر لمدة 3 أيام بحسب المعطيات الحالية، محذرة من سقوط حالوب وحصول سيول ببعض المناطق.وقال مدير إعلام هيئة الأنواء عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تأثير المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر ما زال مستمراً وأثر على البلاد بتساقط الأمطار المتوسطة الشدة إلى الغزيرة مع انخفاض درجات الحرارة".وأضاف، أن "الحالة المطرية بحسب المعطيات الحالية ستستمر لمدة 3 أيام وتؤثر على عدة مناطق من البلاد ونحذر من احتمالية حصول سيول في الشريط الحدودي شرقي البلاد واحتمالية سقوط البرد (الحالوب) بعدد من المناطق".وتابع أن "توقعات المتنبئين الجويين في الهيئة تشير إلى أن المنخفض سينحسر ابتداءً من يومي الجمعة والسبت المقبل وفي حال حصول تغييرات سنصدر تقريراً جديداً".