إنطلاق خطة تأهيل بغداد وتشمل 50 محلة سكنية

2024-04-30 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، عن اطلاق العمل بتأهيل 6 محلات سكنية جديدة بجانب الرصافة ضمن خطة متكاملة لهذا العام تضم 50 محلة سكنية في عموم مناطق العاصمة.

وقال كاظم خلال حفل رسمي اقيم في منطقتي حي القاهرة والشعب، ان "أمانة بغداد وضمن خطة متكاملة لتطوير المحلات السكنية في العاصمة بغداد اطلقت اليوم العمل بتطوير 3 محلات سكنية في منطقة حي القاهرة ضمن قاطع بلدية الأعظمية و3 محلات سكنية أخرى ضمن قاطع بلدية الشعب وهي محلات (311 ، 313 ، 322 ،351 ،337 ، 334 )".

واضاف انه "وخلال الأسابيع القادمة سيتم اطلاق مشاريع جديدة لاعادة تأهيل عدد آخر من المحلات السكنية بواقع خطة عمل متكاملة لهذا العام تشمل 50 محلة سكنية وعدد من الشوارع الرئيسة في عموم مناطق العاصمة".

وبين ان "جميع الجهود تتكاتف من اجل بغداد اجمل بعد تكليف شركات من القطاع العام من وزارة الاعمار والاسكان وهي شركتي آشور وحمورابي لتنفيذ هذه المشاريع وماضين وبقوة ليكون عام 2024 هو عام الانجازات كما أطلق عليه رئيس مجلس الوزراء".

واشار الى ان "هذا العام سيشهد انجاز العمل بالعديد من المشاريع المهمة في مدينة بغداد تضم عدداً من الشوارع الرئيسة والحدائق والمتنزهات والساحات العامة إلى جانب مشاريع تطوير المحلات السكنية التي انطلق العمل فعلياً باعادة تأهيلها".