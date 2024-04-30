الأمن النيابية تناقش التعديلات الأخيرة لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني

2024-04-30 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، التعديلات الأخيرة لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني.مجلس النوابوذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعاً، برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة التعديلات الأخيرة لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني".وأضافت، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة التعديلات الأخيرة لمشروع القانون، والتصويت عليه داخل اللجنة وإحالته إلى رئاسة المجلس، لإدراجه ضمن جدول أعمال مجلس النواب".