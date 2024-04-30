2024-04-30 17:54:08 - المصدر: منصة إيشان

وجهت شركة توزيع المنتجات النفطية، كتاباً باعتماد زيادة سعر البنزين المحسّن والسوبر، بدءاً من 1 أيار 2024، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. وأظهرت وثيقة اطلعت عليها “إيشان”: “نرفق لكم كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة بتاريخ 26 / 3 / 2024، القرار المتضمن زيادة سعر البنزين المحسن إلى 850 ديناراً، للتر الواحد، […]

ظهرت المقالة زيادة سعر البنزين تدخل حيز التنفيذ غداً الأربعاء: سيُعاد النظر بها بعد 3 أشهر أولاً على Eishan.