2024-04-30 17:54:08 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تستمر الحالة المطرية الحالية لمدة 3 أيام بحسب المعطيات الحالية، فيما وجهت تحذيراً من سقوط حالوب وحصول سيول ببعض المناطق. وقال مدير إعلام هيئة الأنواء عامر الجابري، في تصريح صحفي، إن “تأثير المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر ما زال مستمراً وأثر على البلاد بتساقط الأمطار المتوسطة […]

ظهرت المقالة انتظروا الحالوب والسيول.. الأنواء الجوية: الأمطار ستستمر ثلاثة أيام وتؤثر على مناطق عدة أولاً على Eishan.