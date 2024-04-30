الهند تزيد مشترياتها من النفط الروسي في نيسان

2024-04-30 18:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أظهرت بيانات أولية من كبلر ومجموعة بورصات لندن لتتبع التدفق التجاري أن الهند استوردت في نيسان المزيد من النفط الروسي وخفضت وارداتها من العراق والسعودية مقارنة بالشهر السابق. وتقبل مصافي التكرير في الهند على شراء النفط الروسي منذ أن دفعت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط 2022 الغرب إلى وقف الصادرات الروسية وفرض عقوبات عليها. وأظهرت البيانات أن روسيا ظلت أكبر مورد للنفط للهند في أبريل يليها العراق ثم السعودية. وأوضحت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، زادت مشترياتها في نيسان بما يتراوح بين 13 و17 بالمئة مقارنة مع الأشهر السابقة. وأظهرت البيانات أن وارداتها النفطية من العراق انخفضت ما بين 20 و23 بالمئة. وكشفت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه من المتوقع أن تنخفض واردات الهند من النفط الروسي في مايو إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 1.75 مليون برميل يوميا في نيسان.