مالية البرلمان: مجلس الوزراء لن يصوت على جدول الموازنة اليوم

2024-04-30 18:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استبعد عضو باللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء على جداول الموازنة، فيما أشار إلى أن البرلمان يحتاج إلى 30 يوما لإقرارها وقال عضو اللجنة المالية فيصل النائلي في حديث متلفز تابعته الاقتصاد نيوز إن الشهر الرابع مضى ولم تصل جداول الموازنة ولا أتوقع أن يصوت عليها مجلس الوزراء اليوم. وأضاف: نأمل من مجلس الوزراء أن يصوت على الجداول اليوم وإرسالها، خاصة وأن مجلس النواب سيدخل عطلة تشريعية الأسبوع المقبل. وأشار إلى، أنه في حال التصويت عليها وإرسالها، فإن المجلس سيستكمل التصويت عليها قبل الدخول بالعطلة، مبينا أنه إذا كانت الجداول مكتملة، فلا أعتقد نحتاج إلى أكثر من 30 يوما لإقرارها. وفي وقت سابق اتفق النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في إرسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.