اشتباكات مع داعش في سامراء

2024-04-30 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، باستشهاد منتسبين اثنين في اشتباكات مع مفرزة لداعش الارهابي في قضاء سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "قوة امنية اشتبكت مع عناصر داعش ضمن ناحية المعتصم في سامراء وألقت القبض على اثنين من عناصر مفرزة داعشية بعد نصب كمين لهما"، مشيرا الى ان "العملية مستمرة بحثا عن اخرين".

ولفت الى "استشهاد منتسبين اثنين نتيجة الاشتباكات في سامراء".