2024-04-30 18:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمصرع رجل في الخمسينيات من عمره بصعقة كهربائية في ذي قار، التي شهدت أيضاً غرق طالب مدرسة في أحد أنهر المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً في الخمسينيات من عمره توفي نتيجة صعقة كهربائية تعرض لها بسبب سقوط سلك عليه داخل علوة المواشي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".

واضاف، ان "قوة امنية تمكنت من انتشال جثة طالب مدرسة يبلغ من العمر 13 عاماً، عندما تعرض للغرق داخل نهر الوفاء بقضاء الشطرة شمالي ذي قار".

كما سجلت المحافظة وفقاً للمصدر ذاته، حريقاً بمديرية الأمن الوطني في ذي قار، وذلك نتيجة اندلاع النيران بأحد الأقسام التي تحتوي على اثاث قديم".

وأكد أن "الحريق لم تعرف اسباب اندلاعه لغاية الآن، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده".