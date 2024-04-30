مقتل منتسبين اثنين باشتباكات مع عناصر داعش في سامراء

2024-04-30 18:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل منتسبين اثنين خلال اشتباكات مع عناصر داعش في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية نصبت كميناً لعناصر داعش ضمن ناحية المعتصم في سامراء"، مبيناً أن "القوة دخلت باشتباك مسلح مع عناصر المفرزة الداعشية وتمكنت من اعتقال اثنين منهما".

ولفت المصدر إلى ان "الاشتباكات أسفرت عن مقتل منتسبين اثنين من القوات الأمنية"، مؤكداً أن "العملية ما تزال مستمرة للبحث عن بقية عناصر المفرزة الداعشية".