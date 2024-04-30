2024-04-30 18:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، يوم الثلاثاء، ان العديد من المواطنين قدموا شكاوى بسبب سوء نوعية البنزين، موضحا وجود تغيير في نسبة "الاوكتان" أثرت على نوعيته.

وقال عضو المجلس احمد العبد ربه في تصريح لوكالة شفق نيوز انه "كان هناك تلاعباً في نوعية البنزين العادي القادم الى محافظة نينوى ضمن حصتها المقررة عبر مصفى بيجي" .

وأوضح العبد ربه انه "تم التنسيق مع الجهات المعنية في نفط الشمال وأكدوا أنه تم حل الموضوع لكننا سنتابع ذلك".

وأشار إلى ان "شكاوى عدة وصلتنا في الموصل حول تأثير نوعية البنزين على المركبات خصوصاً في فصل الصيف"، لافتاً ان "هناك تغيير في نسبة الاوكتان ما أثر على نوعية البنزين وانعكاسه بالسلب على محركات المركبات تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة".

ويدخل العراق اعتباراً من يوم غد الاربعاء الاول من أيار/ مايو بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم 24213 لسنة 2024 والذي يقضي برفع سعر لتر البنزين المحسن الى 850 دينار عراقي والسوبر 1250.