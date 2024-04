مجلس ذي قار يعلن عبر “إذاعة الناصرية” عن استحداث مديرية شرطة جديدة شمال المحافظة

2024-04-30 18:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار أحمد ناظم الرميض عن موافقة وزير الداخلية على استحداث مديرية شرطة جديدة شمال المحافظة. وقال الرميض في حديث ل”إذاعة الناصرية”، إن “وزير الداخلية عبد الامير الشمري وافق على استحداث مديرية شمال ذي قار لمتابعة الأمور الأمنية في شمال المحافظة”....

