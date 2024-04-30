2024-04-30 18:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع منتسبين اثنين إثر اصطدام شاحنة ببوابة أحد مراكز الشرطة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسبين اثنين لقيا مصرعهما باصطدام شاحنة بكرفان حراسة كانا بداخله في بوابة مركز شرطة بمنطقة تقاطع القدس في بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأشار إلى أن "المنتسبين لقيا مصرعهما في الحال وتم نقل جثتيهما إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".