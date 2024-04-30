اشتباكات سامراء.. مقتل مسؤول "كتيبة القناصين" والداخلية تصدر حصيلة نهائية "صور"

2024-04-30 18:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، أن الشرطة الإتحادية حاصرت "مفرزة إرهابية" وقتلت أحد عناصرها، والقت القبض على "ارهابيين اثنين" وضبطت 4 أحزمة ناسفة و3 أنفاق في سامراء.

وقال الناطق باسم الداخلية خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من الشرطة الاتحادية مسنودة بمفارز الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة تمكنت من محاصرة مجموعة ارهابية مكونة من 3 عناصر في منطقة (الصعيوية) في سامراء، موضحا أن العملية الأمنية النوعية أسفرت عن قتل أحد عناصر هذه المفرزة والقبض على عنصرين آخرين، وضبط 4 أحزمة ناسفة وثلاثة أنفاق للعصابات الإرهابية.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي إستمراراً في العمليات الاستباقية لتجفيف منابع الإرهاب ، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متميز.

وفي السياق، أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن المقتول من هذه المفرزة هو مسؤول كتيبة القناصين لدى تنظيم داعش.

وفي وقت سابق مساء اليوم، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية نصبت كميناً لعناصر داعش ضمن ناحية المعتصم في سامراء، ودخلت باشتباك مسلح مع عناصر المفرزة الداعشية وتمكنت من اعتقال اثنين منهما.

ولفت المصدر إلى ان الاشتباكات أسفرت عن مقتل منتسبين اثنين من القوات الأمنية.