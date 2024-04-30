الداخلية: مقتل إرهابي والقبض على إثنين أخرين بعملية أمنية في سامراء

2024-04-30 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تمكن الشرطة الاتحادية من قتل إرهابي وإلقاء القبض على إرهابيين اثنين فضلاً عن ضبط 4 أحزمة ناسفة و3 أنفاق في عملية أمنية بمدينة سامراء.وذكر الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استمراراً في العمليات الاستباقية لتجفيف منابع الإرهاب، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متميز، تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية مسنودة بمفارز الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة من محاصرة مجموعة إرهابية مكونة من 3 عناصر في منطقة (الصعيوية) في سامراء".وأضاف، أن "العملية ألأمنية أسفرت عن قتل أحد عناصر هذه المفرزة وإلقاء القبض على عنصرين آخرين، كما تم ضبط 4 أحزمة ناسفة والعثور على 3 انفاق للعصابات الإرهابية"، مشيراً إلى أن "قطعاتنا الأمنية البطلة كانت وما زالت عنواناً للشجاعة".