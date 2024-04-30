الداخلية تعلن تفاصيل اشتباكات سامراء

2024-04-30 18:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، تفاصيل اشتباكات مدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من الشرطة الاتحادية مسنودة بمفارز الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة من محاصرة مجموعة ارهابية مكونة من 3 عناصر في منطقة (الصعيوية) في سامراء بعملية امنية نوعية أسفرت عن قتل أحد عناصر هذه المفرزة والقت القبض على عنصرين آخرين".

وأضاف: "كما ضبطت القوة 4 أحزمة ناسفة وعثرت على 3 انفاق للعصابات الإرهابية".