المندلاوي يبحث مع وفد لمجلس الاعيان الأردني تفعيل لجنة الصداقة المشتركة

2024-04-30 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ، اليوم الثلاثاء، مع وفد من مجلس الأعيان الأردني تفعيل لجنة الصداقة المشتركة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالإنابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المندلاوي استقبل وفد مجلس الأعيان الأردني برئاسة عيسى حيدر رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من النواب، والقائم بالأعمال الأردني لدى العراق زيد ابو حسان".وأضاف، "تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وضرورة تعزيزها على الصعد كافة، ومراحل إنجاز مشاريع الربط الكهربائي، وأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع التبادل التجاري، وتفعيل دور لجنة الصداقة العراقية – الاردنية المشتركة، فضلاً عن تبادل الخبرات على المستوى التشريعي، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والاقليمية"، مشيرا الى أنه "جرى ايضا مناقشة التطورات الإقليمية، سيما ما يجري في فلسطين".وأكد المندلاوي، وفق البيان، أن "المأساة التي يعيشها أهالي قطاع غزة تدعونا لاتخاذ مواقف عربية إسلامية أكثر فاعلية لإيقاف العدوان الصهيوني، ومنع اتساع الحرب كمقدمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".ولفت البيان الى أن "المندلاوي بحث جهود المملكة الأردنية في عملية إدخال المساعدات إلى غزة"، مبديا "دعم مجلس النواب العراقي للقضية الفلسطينية والحق المشروع بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".