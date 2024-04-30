دانا غاز تستأنف إنتاج الغاز في حقل كورمور بالسليمانية

2024-04-30 18:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة دانا غاز، الثلاثاء، استئناف عملها في كورمور بعد توقفها عن الإنتاج بسبب تعرض الحقل لهجومٍ بطائرةٍ مسيّرة مفخخة الجمعة الماضية. وقالت الشركة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه بناءً على الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز الدفاعات بشكلٍ كبير في موقع كورمور، بالإضافة إلى الالتزامات الصارمة من أعلى المستويات في تلك السلطات، اتخذت دانة غاز وشركاؤها خطوات لاستئناف الإنتاج من حقل كورمور. وأضافت إن العمل في حقل كورمور سيتم بطريقةٍ تدريجية مع تنفيذ تدابير جديدة لتحقيق أقصى قدر من سلامة جميع الموظفين والمرافق. وفي 26 نيسان الجاري، تعرض حقل غاز كورمور، لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة أسفر عن وفاة أربعة عمال يمنيين وإصابة اثنين آخرين، إضافةً لإلحاق أضرارٍ بالغة بالحقل. وفي وقت سابق، أعلنت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، عن فقدان 2500 ميغاواط من الكهرباء اثر استهداف حقل كورمور الغازي بطائرة مسيرة.