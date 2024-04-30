النزاهة: هدر للمال العام بقيمة 12 مليار دينار في ذي قار

2024-04-30 18:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ضبطت هيئة النزاهة، الثلاثاء، هدراً للمال العام ومُخالفاتٍ وتلاعبٍ في مشاريع مُنفَّذةٍ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم ودوائر البلديَّة في ذي قار. وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد هدراً بالمال العام في تنفيذ مشروعي صيانة وتأهيل شارع بشبكات مجاري مياه الأمطار وشبكة الماء والقوالب الجانبيَّة والأرصفة والإكساء وإنشاء شارع مع خطوط مجاري الصرف الصحيّ في بلديَّة الفجر بكلفة ٧,٦٤٣,١٢٠,٠٠٠ مليارات دينار، مُبيّـناً أنَّ العمل غير مُطابقٍ للمواصفات والكشف الفنيّ، فضلاً عن مُخالفاتٍ مُشخَّصةٍ من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة والخبراء المُنتدبين. وأوضح المكتب أنَّ الفريق كشف مُخالفاتٍ وسوء تنفيذ مشروع إنشاء شوارع حي الصدرين بقضاء الدواية في المُحافظة، لافتاً إلى أنَّ كلفة المشروع المُنفَّذ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام ٢٠٢٢ لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ المُنفَّذ من قبل إحدى الشركات بكلفة ٤,٠٦٥,١٤٥,٠٠٠ مليارات دينار. وعلى صعيدٍ آخر، رصد الفريق المُكلَّف بــ مُتابعة عمل مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة حدوث تلاعبٍ في عمليَّة توحيد عقارين في قسم الأملاك في المُديريَّة، مُوضحاً أنَّه تمَّ تغيير استعمال العقارين من روضة وحضانة أطفال إلى ملعبٍ رياضيٍّ؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المصلحة العامة.