وزير النقل يعلن افتتاح 48 خطا جماعيا في ست محافظات

2024-04-30 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح 48 خطا جماعيا في ست محافظات، فيما أشار الى ان الحافلات الحمراء ستصل لجميع المدن.وقال السعداوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنهاج الحكومي يولي قطاع النقل الجماعي أهمية كبيرة، كونه يستهدف شريحة مهمة من المجتمع"، مبينا أن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود افتتحت حتى الآن ستة خطوط في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".وذكر أن "الخطة الخدمية تستهدف افتتاح 72 خطا في عموم مناطق بغداد"، لافتا إلى أن "الخطوط العاملة في بغداد بلغت حتى الآن 25 خطا، وتعمل عليها 124 حافلة ذات الطابق الواحد والطابقين".وتابع أن "محافظة نينوى شهدت تشغيل تسعة خطوط للنقل الجماعي، حيث خصصت الشركة لها حتى الآن 31 حافلة، وانها مستعدة لتغطية أية زيادة في الطلب"، لافتا الى ان "هناك 25 حافلة تعمل ضمن 6 خطوط للنقل الجماعي في محافظة صلاح الدين، وفي البصرة تعمل 5 حافلات ضمن خطين، ومثلهما في محافظة النجف الأشرف".وذكر أن "محافظة ديالى تضم خطين للنقل الجماعي، بينما تعمل 12 حافلة (كوستر) تابعة لشركة نقل المسافرين والوفود لصالح شركة كهرباء الشمال، وأن هناك خطين لصالح شركة غاز الشمال".وأشار إلى أن "هناك 48 خطا فاعلا في المحافظات، تستهدف ذوي الدخل المحدود والطلبة والموظفين وغيرهم".