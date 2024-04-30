النزاهة: هدر بالمال العام ومخالفات بمشاريع بكلفة (12) مليار دينار في ذي قار

2024-04-30 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم الثلاثاء، ضبط هدر بالمال العام ومخالفات وتلاعب في مشاريع منفذة بكلفة (12) مليار دينار ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم ودوائر البلدية في ذي قار .وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد هدرا بالمال العام في تنفيذ مشروعي صيانة وتأهيل شارع بشبكات مجاري مياه الأمطار وشبكة الماء والقوالب الجانبية والأرصفة والإكساء وإنشاء شارع مع خطوط مجاري الصرف الصحي في بلدية الفجر بكلفة (7،643،120،000) مليار دينار، مبيـنا، أن "العمل غير مطابق للمواصفات والكشف الفني، فضلا عن مخالفات مشخصة من قبل شعبة التدقيق الخارجي في الهيئة والخبراء المنتدبين".وأضاف البيان، أن "الفريق كشف مخالفات وسوء تنفيذ مشروع إنشاء شوارع حي الصدرين بقضاء الدواية في المحافظة، لافتا إلى أن كلفة المشروع المنفذ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام 2022 لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المنفذ من قبل إحدى الشركات (4،065،145،000) مليار دينار"، منبها، بأن "الفريق شخص عدم تواجد كادر دائرة المهندس المقيم في موقع العمل في أغلب الأوقات، كما أن تقرير شعبة التدقيق الخارجي والكشف الموقعي أثبت عدة مخالفات في المشروع".وتابع البيان، أنه "على صعيد آخر، رصد الفريق المكلف بمتابعة عمل مديرية بلدية الناصريـة حدوث تلاعب في عملية توحيد عقارين في قسم الأملاك في المديرية، موضحا أنه تم تغيير استعمال العقارين من روضة وحضانة أطفال إلى ملعب رياضي؛ لتحقيق منفعة شخصية على حساب المصلحة العامة، منبها إلى أنه مدرجٌ ضمن خطة البناء للمشروع الحكومي لسنة 2022، الخاص بمديريـة تربية ذي قار".