التخطيط تحدد المكاسب الاقتصادية والإستراتيجية المتحققة من زيادة إنتاج الحنطة

2024-04-30 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميحددت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أهم المكاسب والمخرجات الاقتصادية الناتجة عن زيادة إنتاج محصول الحنطة الإستراتيجي والتوقعات ببلوغ 6 ملايين طن خلال الموسم التسويقي الحالي، فيما أكدت أن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقطاع الزراعي له أثر إيجابي في تحسين مستوى إنتاجية غلة الدونم والوصول لمستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسب الإنتاج الكبيرة من محصول الحنطة ستنعكس إيجابياً على اقتصاد العراق، ابتداء من تأمين وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع الخزين الإستراتيجي".وأضاف، أن "العراق لن يكون بحاجة إلى استيراد الحنطة من الخارج، وبالتالي سيزيد من دعم الإنتاج المحلي، وسيقلل من خروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد".وأشار إلى، أن "الإنتاج المحلي من شأنه أن يحرك مفاصل اقتصادية أخرى، منها تشغيل المطاحن وقطاع النقل وكذلك الاستفادة من الأعلاف الناتجة عن عملية طحن الحبوب، إضافة إلى الحفاظ على أسعار الطحين في الأسواق وغيرها من المخرجات".وأكد، أن "الدعم الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للقطاع الزراعي له أثر ايجابي كبير في تحسين مستوى إنتاجية غلة الدونم من الحنطة، من خلال زيادة أسعار شراء الحنطة، إضافة إلى دعم الفلاحين وإعطائهم امتيازات كثيرة وكبيرة جداً ومن بينها تسريع حصولهم على مستحقاتهم، وجميعها أسباب مهمة أسهمت بزيادة إنتاج محصول الحنطة".وتابع، "كذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارتا الزراعة والموارد المائية وفقاً للتوجهات الحكومية أسهمت بزيادة إنتاج الحنطة".وأوضح، أن "الحنطة من المواد الأساسية ضمن السلة الغذائية، وهي من المحاصيل الإستراتيجية الزراعية، التي تحرص الكثير من الدول على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها".