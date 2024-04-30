النزاهة: هدر للمال العام ومخالفات في مشاريع بكلفة (12) مليار دينار في ذي قار

2024-04-30 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لهدر بالمال العام، ومُخالفاتٍ وتلاعبٍ في مشاريع مُنفَّذةٍ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم ودوائر البلديَّة في محافظة ذي قار.

وأشار بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم" إلى، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد هدراً بالمال العام في تنفيذ مشروعي صيانة وتأهيل شارع بشبكات مجاري مياه الأمطار وشبكة الماء والقوالب الجانبيَّة والأرصفة والإكساء وإنشاء شارع مع خطوط مجاري الصرف الصحيّ في بلديَّة الفجر بكلفة 7 مليارات و643 مليوناً و120 ألف دينار".

وبين، أنَّ "العمل غير مُطابقٍ للمواصفات والكشف الفنيّ، فضلاً عن مُخالفاتٍ مُشخَّصةٍ من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة والخبراء المُنتدبين".

وأوضح، أنَّ "الفريق كشف مُخالفاتٍ وسوء تنفيذ مشروع إنشاء شوارع حي الصدرين بقضاء الدواية في المُحافظة، لافتاً إلى أنَّ كلفة المشروع المُنفَّذ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام ٢٠٢٢ لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ المُنفَّذ من قبل إحدى الشركات بكلفة 4 مليارات و65 مليوناً و145 ألف دينار" مُنوّهاً الى أنَّ "الفريق شخَّص عدم تواجد كادر دائرة المهندس المُقيم في موقع العمل في أغلب الأوقات، كما أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجي والكشف الموقعي أثبت عدَّة مُخالفاتٍ في المشروع".

وعلى صعيدٍ آخر، رصد الفريق المُكلَّف من قبل النزاهة بمُتابعة عمل مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة حدوث تلاعبٍ في عمليَّة توحيد عقارين في قسم الأملاك في المُديريَّة،" مُوضحاً أنَّه "تمَّ تغيير استعمال العقارين من روضة وحضانة أطفال إلى ملعبٍ رياضيٍّ؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المصلحة العامة، مُنبّهاً إلى أنَّه مُدرجٌ ضمن خطة البناء للمشروع الحكومي لسنة 2022، الخاص بمُديريَّـة تربية ذي قار".