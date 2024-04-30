إعلان موعد استئناف انتاج حقل كورمور الغازي بعد هجوم الجمعة

2024-04-30 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة (ساوث كردستان)، اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، عن استئناف إنتاج الغاز في حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية الليلة.

وقال صاحب الشركة، سامان فائق، لوسائل اعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "من المقرر استئناف إنتاج الغاز من حقل كورمور الساعة 12:00 الليلة".

وأوضح، أن "الشركة أرسلت صهاريج للحقل من أجل تحميلها بالغاز السائل.

من جهتها، أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية أنها بدأت مع شركائها الإجراءات لاستئناف إنتاج الغاز.

ونوّهت في بيان إلى أن حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية اتخذتا إجراءات أفضل لحماية حقل كورمور.

وكان هجوم بالطائرات المسيرة استهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل أربعة عمال أجانب وإصابة اثنين بجراح.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن التوصل الى خيوط تؤدي الى القاء القبض على المتورطين بشن الهجوم على الحقل الغازي وإنهم سيحالون الى العدالة حال انتهاء التحقيق.