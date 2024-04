بعد أزمة لسنوات.. العمري لبودكاست الناصرية: عقود الرعي في بصية ألغيت والأرض متاحة للجميع

2024-04-30 19:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصريةأعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، وضع حد لأزمة بصية بعد أن استمرت سنوات.وقال العمري في تصريح تابعته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “أزمة بصية بين المحافظتين حلت بالكامل ولا توجد أي توترات جديدة”.وأضاف، أن “ما حدث بين المحافظتين لم يكن نزاعا بل كان مجرد احتجاجات...

