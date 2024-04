بيان النزاهة: هدر للمال العام ومخالفات في مشاريع بكلفة 12 مليار دينار في ذي قار

2024-04-30 19:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لهدر بالمال العام، ومُخالفاتٍ وتلاعبٍ في مشاريع مُنفَّذةٍ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم ودوائر البلديَّة في ذي قار.وذكر بيان لهيئة النزاهة تابعته شبكة اخبار الناصرية ” أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد هدراً بالمال العام في تنفيذ مشروعي صيانة وتأهيل...

