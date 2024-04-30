بغداد تحت الأمطار.. شوارع مغمورة وحركة سير مشلولة "صور"

2024-04-30 19:42:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بين المطر الهائل والازدحام الخانق، قضى أغلب البغداديين نهارهم في عجلاتهم التي غصت بها شوارع العاصمة.

ولم يصدر أي توضيح من السلطات المرورية عن أسباب الازدحامات التي ضربت العاصمة بغداد منذ الصباح ولغاية إعداد هذا التقرير.

ومما "زاد الطين بلّة" هو هطول الأمطار بشكل كبير على أغلب مناطق العاصمة وبقية المحافظات العراقية، حيث توقعت الأنواء الجوية أن تستمر الحالة المطرية 3 أيام.

وتجولت عدسة وكالة شفق نيوز، في شوارع بغداد لتوثق تكدس عجلات المواطنين في شوارع العاصمة، التي يقول عنها المسؤولون أنها مصممة لاستيعاب 700 ألف سيارة، بينما الموجود داخلها يفوق الـ5 ملايين.

وهذه الازدحامات التي تعود عليها البغداديون، والذين يقولون أنها لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، رغم خطة فك الاختناقات التي شرعت بها حكومة محمد شياع السوداني، إضافة إلى جدولة أوقات الدوام الرسمي في الوزارات.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في آذار/مارس الماضي، اعتماد توقيتات جديدة للدوام الرسمي في وزارات ومؤسسات الدولة تحت التجربة لمدة 3 أشهر، لتقليل الزخم الحاصل من الموظفين الحكوميين الضاغط على شوارع العاصمة، وتقليل ذروة الدخول والخروج من دوائرهم ووزاراتهم.

وقسّم قرار مجلس الوزراء، دوام وزارات ومؤسسات الدولة على 4 أنواع من التوقيتات، الأول من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً، والآخر من 8 إلى 3، وأيضاً من الـ9 إلى 4، وأخيراً من الساعة 10 إلى 6 قبل الغروب.

وقالت مديرية المرور العامة بعد أيام من تطبيق القرار، أن أثره كان إيجابيا وأن شوارع العاصمة باتت غير مزدحمة.