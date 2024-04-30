إجراءات استباقية من صحة ديالى استعدادا لموسم الافاعي: 10 أنواع غادرت جحورها

2024-04-30 20:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

تشكل بيئة محافظة ديالى وخاصة الأرياف التي تتميز باتساع رقعة البساتين الزراعية لمساحات تصل الى اكثر من 100 الف دونم ملاذًا امنًا لاكثر من عشرة أنواع من الافاعي والتي من اشهرها ما يسمى محليا باليهودية.

احسان هيثم أبو محمد وهو مختص بالحياة البرية قال في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "مع ارتفاع درجات الحرارة تبدا الافاعي بالخروج من جحورها في مناطق الأرياف وخاصة البساتين"، مبينا ان "بعض تلك الافاعي سامة تؤدي لدغتها الى الموت في بعض الأحيان اذا لم يجري اسعاف الملدوغ بالوقت المناسب".

وأضاف أبو محمد، ان "ديالى تضم اكثر من 10 أنواع من الافاعي اشهرها ما يسمى محليا باليهودية وهي نادرة حاليا قياسا بالأنواع الأخرى"، لافتا الى ان "بعض الافاعي لا تشكل خطرًا مباشرًا على حياة المدنيين لكن للأسف يجري قتلها بدافع الخوف من قبل الأهالي".

وأشار الى "وجود تجارة نشطة لبيع الافاعي في بغداد وبقية المحافظات خاصة وان بعضها يستخدم في صناعة بعض المستحضرات الخاصة بالشعر وعلاج الامراض".

من جانبه فقد اكد مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه " تم تزويد المستشفيات بجرعات علاجية لمواجهة اي حالات لدغ من الافاعي او العقارات مع بدء موسم الصيف"، مشيرا الى ان "مستوى هكذا حوادث ترتفع".

وأضاف، ان "الحالات بشكل عام ليست عالية سنويا"، مستدركا بالقول "لكن 90% من تلك الحالات يتركز في الأرياف لكثرة الافاعي والعقارب السامة".