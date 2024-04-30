بالوثيقة .. رد أمانة مجلس الوزراء بشأن "سلم الرواتب"

2024-04-30 20:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن مفاتحتها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن ادراج ملف (سلم الرواتب) في جدول اعمال مجلس الوزراء لتعديل رواتب موظفي الدولة.

وفي ردها على استفسار نيابي عن (سلم الرواتب)، وجهت أمانة مجلس الوزراء أيضاً دائرتها الإدارية، عبر كتاب رسمي تلقته "بغداد اليوم"، "مفاتحة وزارة المالية لتزويد اللجنة بكافة المخصصات المفتوحة للعاملين في دوائر الدولة".

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن في 20 شباط الماضي، ان تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق".

وأضاف ان الحكومة "اتخذت قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا حتى لا ننتظر تعديل سلم الرواتب".



