اتحاد الكاراتيه في كركوك يهاجم المسؤولين: الرياضة تحتضر في المحافظة

2024-04-30 20:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هاجم رئيس اتحاد الكاراتيه في كركوك محمد عبد القادر محمد، يوم الثلاثاء، المسؤولين في الوسط الرياضي بسبب عدم الاهتمام ورعاية الأندية الرياضية في المحافظة، مبيناً أن اللاعبين حققوا "إنجازاً" رياضياً ولم يتم توفير حتى أجور نقل لهم.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "الرياضة في العراق وكركوك تحتضر وتموت وهي بحاجة إلى اهتمام وتخصيص مبالغ مالية للارتقاء بواقع لعبة الكاراتيه، فقبل أيام شاركنا في بطولة أندية العراق التي أقيمت في السليمانية وحققت لاعبات كركوك المركز الثاني، والشباب دون سن 23 عاماً حققوا المركز الثاني، والمتقدمين المركز الثالث".

وأضاف "الاتحاد في كركوك نقل نحو 20 لاعباً ولاعبة وقام بصرف أجور النقل لهم والتي تبلغ 100 ألف لجميع أعضاء الوفد يعني لكل واحد منهم مبلغ خمسة آلاف دينار"، متسائلاً: "هل يعقل أن لاعباً يحرز بطولة ويشارك وتصرف له خمسة آلاف دينار، وحتى مخصصات وأجور التنقل قطعتها اللجنة الأولمبية العراقية منذ العام 2015؟".

وتابع محمد "الرياضة هي ممثل الشعوب وقوتها ونبضها والأمم والشعوب والدول تدعم الرياضة والرياضيين، وتجعلهم في المقدمة، في حين نحن اللاعب يشارك في البطولات على حسابه الشخصي ويحقق نتيجة متقدمة في المستوى المحلي والعربي والآسيوي ولكن لا يوجد أي دعم للرياضة والرياضيين".