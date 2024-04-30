الحكومة العراقية تتعهد بالحماية الجوية لحقل كورمور

2024-04-30 20:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، عن تعهد الحكومة العراقية بحماية جوية لحقل كورمور في محافظة السليمانية بعد هجوم دامٍ قبل أيام.

وقال أحمد لـ"بغداد اليوم"، إن "انتاج الكهرباء في الاقليم سيعود لوضعه الطبيعي بداية من يوم غد بعد استئناف الانتاج في الحقل الغازي هذه الليلة".

وأضاف، أن "انتاج الغاز السائل سيعود لوضعه الطبيعي من هذه الليلة"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تعهدت بتوفير الحماية الجوية لمحيط حقل كورمور بالكامل".

وتشهد مدن كردستان انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي منذ أيام، حيث لاتتجاوز ساعات التجهيز باليوم الواحد اكثر من 3 ساعات بعد هجوم بالطائرات المسيرة استهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل أربعة عمال أجانب وإصابة اثنين بجراح.

وأعلنت شركة (ساوث كردستان)، اليوم الثلاثاء، عن استئناف إنتاج الغاز في الحقل الليلة.