مساع عراقية لزيادة التبادل التجاري مع إيران إلى 20 مليار دولار

2024-04-30 20:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال نائب رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية، الثلاثاء، إن بغداد عازمة على زيادة التجارة الثنائية مع طهران إلى 20 مليار دولار. ونقلت صحيفة طهران تايمز الإيرانية عن المسؤول العراقي قوله، إن هناك عقبات مختلفة في طريق التبادلات، مشيرا إلى أن البلدين حاولا حل القضايا من خلال تجارة المقايضة. وأضاف إن حكومتي طهران وبغداد اتفقتا على أن يصدر العراق ما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا من النفط مقابل وارداته من الكهرباء والغاز من إيران. وتابع، أن التجارة بالعملات الوطنية هي وسيلة أخرى لإزالة المشاكل على طريق التبادلات الثنائية وإحباط آثار العقوبات، لافتاً الى أن العراق يعتزم زيادة التجارة الثنائية مع طهران إلى 20 مليار دولار. من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، إنه يتعين على إيران والعراق القيام باستثمارات مشتركة كوسيلة لإعطاء دفعة إضافية للعلاقات التجارية الثنائية. وذكر آل اسحاق خلال خلال منتدى الأعمال الإيراني العراقي الذي عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية ICCIMA في طهران، أن التبادلات التجارية بين إيران والعراق في العام الماضي بلغت 10 مليارات دولار، بينما قدرت التقارير غير الرسمية الرقم بـ 14 مليار دولار. وأضاف إن تحقيق هدف التبادلات الثنائية بقيمة 20 مليار دولار ليس بالأمر الصعب. وأشار إلى أن الميزانية الاستثمارية السنوية للعراق تبلغ نحو 150 مليار دولار، وهو مبلغ كبير، مضيفا أنه يتعين على إيران أن تبذل جهودا لزيادة حصتها في هذه الميزانية. ولفت الى وجود مشاكل في مجال التحويلات المالية، مؤكدا أن هذه المشاكل يمكن حلها حيث يتفاوض البنكان المركزيان في البلدين في هذا الشأن.