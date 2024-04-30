"بعد غموض جلسة اليوم".. المندلاوي يحسم موقف البرلمان من عطلة "الغدير"

2024-04-30 20:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، مساء اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، ان جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس سيتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون عطلة (عيد الغدير).

وكان مقترح العطلة أحد فقرات جدول اعمال مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم.

ولم تنشر الدائرة الاعلامية البرلمانية، تفاصيل وأحداث جلسة اليوم كالعادة واكتفت باعلان انعقادها ورفعها فقط دون تحديد موعدها المقبل.

ومقترح عطلة (عيد الغدير) كان قد دعا له زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في 19 من نيسان الحالي، لجعلها عطلة رسمية في العراق.