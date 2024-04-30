2024-04-30 20:30:08 - المصدر: منصة إيشان

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن تضع مقترح قانون عطلة عيد الغدير، على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في بيان ورد لـ “إيشان”، إن “جدول أعمال الجلسة القادمة سيتضمن القراءة الأولى لقانون (عطلة عيد الغدير)”. وتأتي موافقة البرلمان، بعد حملة أطلقها زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً)، […]

ظهرت المقالة عطلة عيد الغدير.. البرلمان “يرضخ” لمطلب الصدر ويقرأ مقترح القانون بالجلسة المقبلة أولاً على Eishan.