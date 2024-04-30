2024-04-30 20:30:08 - المصدر: منصة إيشان

نشر موقع أمواج البريطاني، تقريراً عن قرار البرلمان العراقي، مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وذكّر قبل الختام بالدول التي تعرضت لعقوبات اقتصادية من واشنطن بسبب مكافحة الشذوذ. وذكر التقرير الذي ترجمته “إيشان”، أن “البرلمان العراقي صوت على تجريم العلاقات الجنسية المثلية وغيرها من أشكال ما يوصف بالانحراف، ويتضمن التعديل الواسع النطاق لقانون مكافحة الدعارة العراقي لعام […]

ظهرت المقالة تقرير بريطاني.. أمريكا “تهدد” استثمارات العراق بسبب مكافحة “الشذوذ الجنسي” أولاً على Eishan.