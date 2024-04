مجلس ذي قار لبودكاست الناصرية: سنحسم ملف الخريجين المستثنين قريبا

2024-04-30 21:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس عبد الباقي العمري، أن ملف الخريجين المستثنين من الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة ذي قار سيحسم قريبا. وقال العمري في لقاء مع “بودكاست الناصرية”، إن “ملف الخريجين المستثنين من الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة ذي قار سيحسم قريبا”. وأضاف أن “اللجان التي...

