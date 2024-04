محافظ ذي قار يؤكد جهوزية ملعب الإدارة المحلية: سنفتتحه بوقته المحدد

2024-04-30 21:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الثلاثاء، جهوزية ملعب الإدارة المحلية في الناصرية لافتتاحه في الوقت المحدد، خلال زيارة ميدانية إلى موقعه. وقال الابراهيمي في بيان، تلقته شبكة أخبار الناصرية إنه “زار موقع الملعب لمتابعة سير العمل مع الجهات المنفذة بحضور مدير الشباب والرياضة مهند السهلاني،...

