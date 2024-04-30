بلومبرغ: العراق انتهك حصته من تصدير النفط ولم يلتزم بقرارات أوبك+

2024-04-30 21:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت وكالة بلومبرغ المعنية بالشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، إن العراق انتهك الحصة المخصصة له بتصدير النفط، مستدركاً أن بغداد لم تلتزم بقرار أوبك بلاس بشأن تخفيضات 2024. وأضافت الوكالة الأمريكية، في تقرير تابعته الاقتصاد نيوز، إن العراق وكازاخستان اتفقا على تقديم خطط تشرح كيفية تعويضهما عن ضخ مئات الآلاف من البراميل يوميًا فوق الأهداف المتفق عليها في بداية العام. وتابعت، أن العراق وكازاخستان يتمتعان بسجل غير مكتمل في الالتزام بحصص أوبك، حيث يسعى الأول للحصول على إيرادات لإعادة بناء اقتصاده المدمر بينما ينشر الأخير طاقة إنتاجية جديدة. وفي وقت سابق، اعلن أعلن تحالف أوبك، بقيادة السعودية وروسيا، تخفيضات جديدة في الإنتاج في بداية عام 2024 في محاولة لدرء فائض النفط العالمي ودعم الأسعار، ولقد أتى تدخلهم بثماره، حيث دعم العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 90 دولارًا للبرميل على الرغم من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي لدى المستهلكين الرئيسيين، وفقاً لبلومبرغ.