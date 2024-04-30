الداخلية تكشف مضامين خطتها للأمن الوقائي بعد عملية البتاويين

2024-04-30 21:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديأكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن السياق المتبع في عملية البتاويين سيشمل عدة عمليات بمناطق أخرى ضمن خطة الأمن الوقائي لتنظيف المناطق من البؤر الإجرامية.وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السياق المتبع في عملية البتاويين سيشمل سلسلة عمليات بمناطق أخرى تستهدف توفير الأمن والعمل على مبدأ الأمن الوقائي واستئصال الجريمة وتنظيف المناطق من البؤر الإجرامية".وأضاف، أن "هذا الجزء من واجب الشرطة وفيه انتقالة نحو العمل الوقائي الذي أصبحت شرطة العالم تعمل وفق مفهومه".وأشار المحنا، إلى أنه "سيرافق كل هذه العمليات جهد موازٍ للخدمات والإعمار، بمشاركة كل مؤسسات الدولة المسؤولة عن الخدمات مثل الكهرباء وأمانة بغداد وكل هذه الأمور ستتم بالتوازي مع عمليات فرض القانون واستئصال الجريمة".وأضاف، أنه "لا توجد منطقة في العراق خالية من الأمن والدليل أن أي منطقة في العراق بإمكان أي مواطن الذهاب والتجول فيها، ولكن الجريمة موجودة في كل دول العالم، وهنالك نسب معينة للجرائم وما يهمنا هو تراجع نسب الجرائم بشكل كبير جداً، ومع العمل المنظم لوزارة الداخلية والانتقال إلى الأسلوب المتطور وهو العمل الوقائي نعتقد أنه سيكون هنالك انخفاض كبير في نسب وأرقام الجرائم".