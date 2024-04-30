ديالى.. فتى ينتحر بسبب امتحانات "البكالوريا"

2024-04-30 21:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار طالب في المرحلة المتوسطة بسبب رسوبه في الامتحانات المؤهلة للشمول بـ"البكالوريا".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بلاغاً وصل إلى مركز شرطة هبهب عن انتحار فتى تولد 2010 طالب في الصف الثالث المتوسط، بشنق نفسه داخل منزله في منطقة الهاشميات بقرية البازول التابعة لناحية هبهب".

وبين أن "الطالب انتحر بسبب رسوبه وعدم دخوله امتحانات البكالوريا"، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في قضاء بعقوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية.