فريق التواصل الالكتروني يناقش دعم عمل اقسام ومكاتب شؤون المواطنين

2024-04-30 21:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ناقش فريق التواصل الالكتروني، اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، دعم عمل اقسام ومكاتب شؤون المواطنين في الوزارات والهيئات.

وذكر بيان لاعلام الفريق، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريق التواصل الالكتروني عقد اليوم اجتماعه الدوري برئاسة عمار منعم، لبحث تحديث خطط حملاته في بغداد والمحافظات وأكد اهمية تعزيز العمل فيها".

كما ناقش الاجتماع، وفقاً للبيان، "دعم عمل اقسام ومكاتب شؤون المواطنين في الوزارات والهيئات".