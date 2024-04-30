داعش خراسان يتنبى مسؤولية الهجوم على المصلين الشيعة في افغانستان

2024-04-30 22:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن تنظيم داعش خراسان، اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، عن تبنيه مسؤولية الهجوم على المصلين الشيعة في ولاية هرات غرب افغانستان الذي وقع الليلة الماضية واسفر عن ستة قتلى وعدد من الجرحى.

وذكر التنظيم في بيان له نشرته وسائل إعلام رسمية أفغانية، أعلن فيه "المسؤولية عن الهجوم الذي شنه عناصره بالأسلحة الرشاشة على مسجد للشيعة في ولاية هرات".

وشهدت ولاية هرات اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش خراسان على المصلين، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة السياسية في أفغانستان (يوناما) إلى اتخاذ تدابير وقائية فورية لحماية الشيعة في البلاد.

وقال عبد المتين قاني المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب آخر نتيجة هجوم مسلح مجهول بسلاح آلي "كلاشينكوف" الليلة الماضية).



