انتصار لزاخو والتعادل يحسم لقاءي نفط ميسان والقاسم وكربلاء مع الكهرباء

2024-04-30 22:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واعشهدت مباريات الجولة 25 من دوري نجوم العراق، اليوم الثلاثاء، فوزاً لزاخو على الميناء، فيما حسم التعادل لقاءي نفط ميسان و القاسم وكربلاء مع الكهرباء في دوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق زاخو حقق انتصارا كبيرا على ضيفه الميناء بثلاثة أهداف مقابل هدف".وأضاف، "كما حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة نفط ميسان و القاسم التي جرت على ملعب ميسان، فيما خيم التعادل السلبي 0-0 على لقاء كربلاء والكهرباء لحساب الجولة 25 من دوري نجوم العراق.