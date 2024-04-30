انتصار لزاخو والتعادل يحسم لقاءي نفط ميسان والقاسم وكربلاء مع الكهرباء
2024-04-30 22:12:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
شهدت مباريات الجولة 25 من دوري نجوم العراق، اليوم الثلاثاء، فوزاً لزاخو على الميناء، فيما حسم التعادل لقاءي نفط ميسان و القاسم وكربلاء مع الكهرباء في دوري نجوم العراق.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق زاخو حقق انتصارا كبيرا على ضيفه الميناء بثلاثة أهداف مقابل هدف".
وأضاف، "كما حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة نفط ميسان و القاسم التي جرت على ملعب ميسان، فيما خيم التعادل السلبي 0-0 على لقاء كربلاء والكهرباء لحساب الجولة 25 من دوري نجوم العراق.