منتخبنا الأولمبي يواصل استعداداته لمواجهة إندونيسيا

2024-04-30 22:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واعواصل المنتخبُ الأولمبيّ لكُرةِ القدم تحضيراته، اليوم الثلاثاء، في ملعبِ جامعةِ قطر، استعداداً لمُواجهةِ نظيره الإندونيسي يوم الخميس المُقبل بملعبِ عبد الله بن خليفة في مباراةِ تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن نهائيات كأس آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التدريبات جرت بحضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، وعضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي وأعضاء الاتحاد غالب الزاملي ومحمد ناصر وكوفند عبد الخالق، ومدربُ المنتخب الوطنيّ كاساس وملاكه المُساعد".وأضاف، انه "قبل بدءِ التدريبات، أقيمَ ممرٌ شرفيّ من قبل الملاكين التدريبيّ والإداريّ للاعبين الذين شاركوا في مباراةِ اليابان ضمن الدور نصفِ النهائي والتي انتهت بفوز اليابان 2-0، وتأتي هذه الخطوة لرفعِ الروح المعنويّة للاعبين لتَقديمِ المُستوى الفنيّ الجيد أمام إندونيسيا، والحُصول على البطاقةِ الثالثة المؤهلة إلى الأولمبياد".وأوضح البيان، أن "التدريبات تضمنت عددا من حالاتِ اللعب المُختلفة في الجانبين الدفاعي والهجومي، وأدّى اللاعبون التمارين بروحيّةٍ عالية".