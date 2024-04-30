شركة أسترازينيكا تعلن عن تقدم واعد للمرضى الذين يعانون من سرطان الثدي النقيلي المحتوي على مستقبلات الهرمونات (HR+)

2024-04-30 22:23:45 - المصدر: أسترازينيكا

أصدرت شركة الأدوية الرائدة أسترازينيكا إعلانات مهمة تتعلق بسرطان الثدي، كجزء من طموحها المستمر للتصدي للمرض وهدفها لإعادة تشكيل علاج سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات من خلال تقديم أدوية جديدة للمرضى، وتمكين عدد جديد من المرضى من الوصول اليها إضافة للأدوية المتوفرة مسبقاً.

يعد سرطان الثدي السبب الرئيسي للوفاة من بين جميع أنواع السرطان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ففي عام 2022، بلغ معدّل الإصابة بسرطان الثدي لدى الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 عامًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حوالي 55.5 لكل [1]100,000 نسمة، مع معدل وفيات مرتفع بشكل ملحوظ يبلغ 23.7 لكل [2]100,000 نسمة. وتتجاوز هذه الأرقام بشكل واضح معدل الوفيات العالمي البالغ 16.1 لكل 100,000[3]، مما يجعل سرطان الثدي تحدي إقليمي بالغ الأهمية في مجال الرعاية الصحية.

تُظهر هذه الأخبار مجتمعة اليوم، التزام أسترازينيكا بإعادة تعريف علاج سرطان الثدي.

أظهر عقار انهيرتو (Enhertu ) تحسنًا إحصائيًا مهمًا ونتائج سريرية واعدة في فرص بقاء مرضى سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات وسرطان الثدي النقيلي منخفض عامل النمو الظهاري البشري 2 دون تقدم في المرض، بعد جولة واحدة أو أكثر من علاج الغدد الصماء في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية الموسومة (دستني بريست 06) DESTINY-Breast06)).

أظهرت النتائج الإيجابية عالية المستوى في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية (ديستني بريست 06) (DESTINY-Breast06) أن عقار انهيرتو(تراستوزوماب ديروكستيكان) (Enhertu trastuzumab deruxtecan) أظهر تحسنًا سريرياً ملحوظاً لإمكانية البقاء على قيد الحياة دون تقدم مراحل المرض مقارنةً بالعلاج الكيميائي القياسي المستخدم في التجربة الأولية لـلمرضى الذين يعانون من سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات وسرطان الثدي النقيلي منخفض عامل النمو الظهاري البشري 2 بعد جولة واحدة أو أكثر من علاج الغدد الصماء.

كما تم رصد تحسن ملحوظ على المستوى السريري والإحصائي في معدل البقاء على قيد الحياة دون تقدم لمراحل المرض ضمن إجمالي عدد المشاركين في التجربة (المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي النقيلي منخفض عامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2) وسرطان الثدي النقيلي فائق الانخفاض لعامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2). (حيث يُعرّف الأخير بأن مستوى التعبير الخلوي لبروتين عامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2) يكون صفر القيمة ويظهر تلوين الغشاء النسيجي، أو يكون بين أكبر من صفر وأقل من واحد في اختبار التلوين المناعي النسيجي.)

أظهر تحليل مجموعة فرعية محددة مسبقًا أن التحسن الملموس سريريًا كان ثابتاً بين المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي النقيلي منخفض عامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2) وسرطان الثدي النقيلي فائق الانخفاض لعامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2).

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أوصت لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري بالموافقة على عقاري تروكاب و فاسلودكس (Truqap plus Faslodex) في الاتحاد الاوربي للمرضى الذين يعانون من سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين في المراحل المتقدمة

● تمت التوصية بالموافقة على عقارات أسترازينيكا تروكاب (كابيفاسيرتيب) جنبا الى جنب مع فاسلودكس (فولفيسترانت) في الاتحاد الأوروبي لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين أو سرطان الثدي النقيلي منخفض عامل النمو الظهاري البشري 2 (HER2) أو سرطان الثدي النقيلي مع واحد أو اكثر من المتحورات الاتيه (PIK3CA) أو (AKT1) أو(PTEN) بعد تكرار ظهور المرض أو تقدمه أو بعد إتباع نظام دوائي مستهدف للغدد الصماء.

● التوصية مبنية على نتائج التجربة السريرية كابيتيلو-291 (291-CAPItello) التي أظهرت أن مجموعة تروكاب (Truqap) قللت من خطر تطور المرض أو الوفاة بنسبة 50% مقارنة بمعيار فاسلودكس (Faslodex) للرعاية الطبية عند المرضى الذين تغيرت لديهم الدلالات الحيوية.

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